D-100’de zincirleme kazada bir araçta yangın çıktı, sürücü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda 3 araç birbirine girdi. Kazada araçlardan birinde yangın çıkarken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Halil Mert C. idaresindeki 34 GA 116 plakalı Honda marka otomobilin sürücüsü, trafiğin yoğunlaşması ile aniden frene bastı. Bunun ardından hemen arkasında seyir halinde olan Dilek A. yönetimindeki 34 JG 7111 plakalı otomobil ve İbrahim Ö. idaresindeki 34 DSZ 292 plakalı kamyonet birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle Dilek A. yönetimindeki araçta yangın çıkarken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.