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D-100’de termal kameralı kısıtlama denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler Düzce girişinde termal kameralı kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Genel asayiş denetimlerinde ateşi yüksek olanlar tek tek incelendi. Uygulama esnasında narkotik köpekleri de araçlar üzerinde inceleme yaptı.

Asayiş 05.12.2020, 00:07
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D-100’de termal kameralı kısıtlama denetimi
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler Düzce girişinde termal kameralı kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Genel asayiş denetimlerinde ateşi yüksek olanlar tek tek incelendi. Uygulama esnasında narkotik köpekleri de araçlar üzerinde inceleme yaptı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 56 saatlik kısıtlama başladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Düzce girişinde termal kameralı, drone destekli, genel asayiş denetimi yaptı. Narkotik köpekler ve trafik ekiplerinin de yer aldığı denetimler esnasında yol üzerinden geçen herkes denetlendi. Kısıtlamadan muaf olan kişilerin belgeleri kontrol edilirken, izinsiz çıkan kişilere de cezai işlem uygulandı. Termal kameralar ile araç sürücüleri ve yolcular ise ateşleri ölçüldü. Termal kamerada 38.1 derece üzerindeki kişilere denk gelinmesi durumunda cihaz alarm vermesi dikkat çekti. Ayrıca, Düzce İl Jandarma komutanlığının narkotik köpeği Fırtına, araçlar içerisinde tek tek uyuşturucu madde koklaması da yaptı. Yapılan uygulamada bir araç içerisinde uyuşturucu madde yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
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