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D-100’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde araçta sıkışan yaralı itfaiye erlerince kurtarıldı.

Asayiş 24.05.2021, 12:52
D-100’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde araçta sıkışan yaralı itfaiye erlerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 karayolu Akyazı ilçesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek istikametine doğru seyir halinde olan B.H. idaresindeki 54 S 1970 plakalı servis minibüsü ile Y.Ç. kontrolündeki 41 PS 632 plakalı Fiat otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan kadın araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan kadın, bölgeye ulaşan ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kadın, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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