D-100’de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolunda seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Özgül idaresindeki 34 CYU 906 plakalı Yamaha marka motosiklet, hemen önünde seyir halinde olan 34 AYH 3223 plakalı kamyona çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan Musa Özgül, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken, ambulansta yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.