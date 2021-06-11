D-100’de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3’ü ağır 5 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sebze yüklü kamyon ile nakliyat kamyonetinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 34 AER 297 plakalı sebze yüklü kamyon, aynı istikamette seyreden S.Y. yönetimindeki 34 LT 1342 plakalı nakliye kamyonetiyle çarpıştı. Kazada 5 kişi araçlarda sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonlarda sıkışan vatandaşları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan C.A., S.Y. ve isimleri öğrenilemeyen diğer yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra sedyeyle ambulanslara alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. ^

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.