banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
Salgın döneminde işten çıkarılanlar ne yapmalı?
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü

D-100’de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Öte yandan vatandaşlar, kazanın ardından gerçekleştirilen çalışmaları rahat bir şekilde izleyebilmek için köprüye çıktı.

Asayiş 08.01.2021, 18:36
2
D-100’de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Öte yandan vatandaşlar, kazanın ardından gerçekleştirilen çalışmaları rahat bir şekilde izleyebilmek için köprüye çıktı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri A. idaresindeki 34 UZ 4227 plakalı tır, yol üzerinde seyir halindeyken trafiğin ağır ilerlemesi üzerine yavaşladı. Öndeki tırın yavaşladığını fark edemeyen 34 ST 5351 plakalı tır şoförü Yahya G., önündeki tıra çarptı. Kaza sonrasında Yahya G. sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrasında D-100 üzerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri tarafından geçiş, uzun bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

“Hemen koşarak yardımcı olmaya çalıştık”

Kazayı görür görmez hemen yardıma koşup, 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiklerini söyleyen Alpay Uzun, “İlk başta öncelikle yüksek seste bir patlama sesi duyduk ve biz tekerlek patladı sandık. Fakat daha sonra yola doğru koştuk. Koştuğumuzda zaman tırın, başka bir tıra arka taraftan çarptığını gördük. Bunu görür görmez hemen koşarak yardımcı olmaya çalıştık. Abi zaten aracın içinde gayet iyi durumdaydı fakat şoktaydı. Hiçbir kelime etmedi, hiçbir şey söylemedi. Biz o esnada abiyle iletişime geçmeye çalışırken abi direkt bir telefon uzattı, birini aramamızı söyledi. Hemen bir suyla yüzünü yıkadık. Herhangi bir şekilde hareket ettirmedik. Hemen 112’yi aradık zaten. Ondan sonra da ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Adamın sağlık durumu gayet iyiydi fakat şoktaydı” dedi.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12