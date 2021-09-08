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D-100’de feci motosiklet kazası: 2 ölü

D-100 Karayolunda makas atıp ilerledikten sonra bariyerlere çarparak durabilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikameti, cesetlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Asayiş 08.09.2021, 04:02
D-100’de feci motosiklet kazası: 2 ölü

D-100 Karayolunda makas atıp ilerledikten sonra bariyerlere çarparak durabilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikameti, cesetlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.


Kaza, saat 02.00’da D-100 Karayolu Edirne istikameti Zeytinburnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre makas attığı düşünülen ve sürücüsü belirlenemeyen 06 HPP 54 plakalı motosiklet önce bariyerlere ardından elektrik direğine çarparak durabildi.


Motosiklet 500 metre savruldu


Motosiklet elektrik direğine çarpması sonucu 500 metre ileri savruldu. Kaza esnasında motosiklet üzerinde bulunan Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.


Yol kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı


Kazanın olduğu yere gelen Olay Yeri İnceleme Ekipleri cesetlerin olduğu yerde çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerini Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çevrede bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

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