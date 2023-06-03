D-100’de feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda gece saatlerinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil yol kenarında bulunan fabrikanın girişindeki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilin altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 01.05 sıralarında D-100 Karayolu Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan Ferdi Göktürk idaresindeki 54 HS 713 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil yol kenarındaki yeşillik alana girerek takla attı. Fabrikanın dış kısmında bulunan duvara çarparak ters dönen otomobil hurdaya döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Dörtyol Grubu ekipleri uzun uğraşlar neticesinde araç altında kalan Ferdi Göktürk ve yanında yolcu olarak bulunan E. Göktürk’ü bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ferdi Göktürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E. Göktürk ise hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin fabrikanın girişinde bulunan duvara çarpması ile birlikte ters döndüğü anlar yer aldı.