banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

D-100’de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Asayiş 13.08.2022, 11:27
D-100’de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 34 TH 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücünün tedavisini ambulansta yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu