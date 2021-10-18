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D-100’de 6 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Asayiş 18.10.2021, 11:12
D-100’de 6 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. idaresindeki 19 RF 010 plakalı Renault marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin A. yönetimindeki 81 BS 052 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından, aynı yönde ilerleyen Engin U. idaresindeki 02 HT 354 plakalı otomobil, Aydın U. idaresindeki 34 TH 1207 plakalı otomobil, Sebahattin A. yönetimindeki 34 BEG 829 plakalı otomobil ve Ahmet A. idaresindeki 37 KF 092 plakalı Renault marka otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Kazada sürücüler Ahmet A., Sebahattin A., Umut K., Hüseyin A., Engin U. ve Aydın U. ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Tosya’da D-100 karayolunun İstanbul-Samsun istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla D-100 karayolu tekrar araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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