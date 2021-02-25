D-100 Karayolunda faciaya ramak kaldı

Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Kaza sebebi ile D100 Karayolu trafiğe kapandı.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu Derince Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 41 PV 781 plakalı Mercedes marka tır, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kayarak bariyerlere çarptı. Tır bariyerlere çarpıp savrularak yolun karşısına geçti. Tır sürücüsü M.K., kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza sebebi ile D100 Karayolu, trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından tır yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kalan D100 Karayolu’nda uzun yoğunluk oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.