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Çuvallı hırsız polisi görünce çuvalladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde girdiği apartmandaki eşyaları çuvala doldurarak kaçmaya çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş 17.07.2022, 16:00
Çuvallı hırsız polisi görünce çuvalladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde girdiği apartmandaki eşyaları çuvala doldurarak kaçmaya çalışan bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çayiçi Caddesi’nde meydana geldi. Yapıcıoğlu Apartmanı’nın çatı 4. katında hırsızlık amaçlı bulunduğu düşünülen elinde kesici alet olan şüpheli kişi polise ihbar edildi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri alarma geçti. Şüpheli kişinin kaçmasını önlemek için önlem alındıktan sonra apartmana girilerek 2. kata gelindiğinde elinde çuvallarla aşağıya inmeye çalışan Gökay B. (27) isimli kişiye rastlandı. Şahıs elinde bulunan çuvalı bırakarak kaçmaya çalıştı. Adı geçen şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

Bu arada Gökay B.’nin ayrıca ‘hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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