Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 Şubat sürecinde Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi’nin kapatma davası açan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 85 yaşında hayatını kaybetti. Başsavcı Savaş, bir süredir Ankara’da bulunan bir hastanede tedavi görüyordu.