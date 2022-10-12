Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Bağdat’ta güvenlik önlemleri artırıldı

Irak’ta yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde başkent Bağdat’ta alınan güvenlik önlemleri kapsamında Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapatılırken, Bağdat’ta gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor.

Irak’ta bir yıldır devam eden siyasi krize son vermek için yarın mecliste cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Seçim öncesi başkent Bağdat’ta geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapatılırken, gece yarısından itibaren ise sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Alınan tedbirler çerçevesinde, bazı cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri tarafından denetimler yapılırken, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı ise askeri araçların izinsiz olarak kente girmesini yasakladı.

Boykot kararı

Seçim arifesinde, Irak Meclisi’ndeki Kanun Doğuşu Koalisyonu yarın yapılacak oturumu boykot kararı aldı. Irak Meclisi’nde 8 sandalyesi bulunan koalisyon grubu, siyasi tıkanıklığa son vermekten yana olduklarını belirterek, muhalefete fırsat verilmesini istedi.

Kürt siyasi tarafları arasındaki anlaşmazlık sürüyor

Seçim öncesi Kürtlerin payı olan cumhurbaşkanlığı makamı için Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KYB) arasında ortak aday konusunda uzlaşma sağlanmadı. El-Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti Koalisyonu, KYB’nin cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmet’in adaylığını geri çekerek, KYB’den mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in yerine Abdullatif Reşd’in aday olmasını istedi. KYB ise Salih’in adaylığı konusunda ısrarcı olduğunu açıkladı.

Irak’taki siyasi gerilim

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr’ın 30 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.