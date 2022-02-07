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Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, "Rusya ve Fransa’nın, Avrupa’nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında asansör kazası: 2 yaralı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında meydana gelen asansör kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Asayiş 07.02.2022, 18:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında meydana gelen asansör kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Başkanlığımızda bugün meydana gelen asansör kazasında iki çalışma arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi olup, mezkur kazaya ilişkin her ihtimalin göz önünde bulundurulduğu incelemeler ilgili birimlerce yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.