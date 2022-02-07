Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında asansör kazası: 2 yaralı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında meydana gelen asansör kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Başkanlığımızda bugün meydana gelen asansör kazasında iki çalışma arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi olup, mezkur kazaya ilişkin her ihtimalin göz önünde bulundurulduğu incelemeler ilgili birimlerce yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.