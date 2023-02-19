Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli sözler söyleyen şüpheli tutuklandı

İstanbul’da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce dün yapılan araştırma sonucu Metehan A. isimli şahsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli sözler söylediği bir video belirlendi. Video içeriğine ilişkin bilgi verilmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Metehan A., ev adresinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesinde alkol problemi olduğunu, o sırada da alkollü olduğunu ve alkol tedavisi gördüğünü söylediği öğrenildi.