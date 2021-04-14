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’Cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alındı

Ardahan’ın Göle ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Asayiş 14.04.2021, 10:26
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’Cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alındı

Ardahan’ın Göle ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ardahan’ın Göle ilçesi Eskidemirkapı köyünde ikamet eden bir şahsın, internet ve sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret edip, terör örgütü propagandası yaptığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şahsın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yapılan operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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