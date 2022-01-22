Son Dakika
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Asayiş 22.01.2022, 17:42
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.