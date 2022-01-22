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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.
Asayiş 22.01.2022, 18:58
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.