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Deprem bölgelerinde çalışan görevliler: “Çalışmalar esnasında akılımıza ne açlık, ne de uykusuzluk geliyor”
Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: “Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141’i ailelerine teslim edildi.”
Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: “Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141’i ailelerine teslim edildi.”
Asayiş 18.02.2023, 20:35
Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: “Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141’i ailelerine teslim edildi.”