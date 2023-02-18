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Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: “Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141’i ailelerine teslim edildi.”

Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: “Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141’i ailelerine teslim edildi.”

Asayiş 18.02.2023, 20:35
Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: “Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141’i ailelerine teslim edildi.”

Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay: “Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141’i ailelerine teslim edildi.”

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