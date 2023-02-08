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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor”

Asayiş 08.02.2023, 00:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor”

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