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51 saat sonra kurtarılan Melisa’nın babasıyla duygusal buluşması: Kızını gören baba gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor”
Asayiş 08.02.2023, 00:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “4 bin 794 iş makinemiz sahada 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi yurtdışından gelecek toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor”