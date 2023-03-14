Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderilmiştir.”