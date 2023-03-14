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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderilmiştir.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderilmiştir.”
Asayiş 14.03.2023, 21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderilmiştir.”