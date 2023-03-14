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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdayız.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdayız.”

Asayiş 14.03.2023, 22:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdayız.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdayız.”

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