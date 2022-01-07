banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Türk Hava Yolları, Kazakistan’a uçuşlarını 9 Ocak’a kadar durdurdu
Türk Hava Yolları, Kazakistan’a uçuşlarını 9 Ocak’a kadar durdurdu

Cumhurbaşkanı Tokayev: "Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı"

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 26 silahlı gösterici öldürüldü. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı" dedi. Tokayev’in bugün ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Asayiş 07.01.2022, 09:54 07.01.2022, 10:13
Cumhurbaşkanı Tokayev: "Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı"

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 26 silahlı gösterici öldürüldü. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı" dedi. Tokayev’in bugün ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının bastırılması kapsamında yürütülen operasyonlarda 26 silahlı göstericinin etkisiz hale getirildiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gözaltına alınanların sayısının ise 3 bini aştığı aktarıldı. Açıklamada şiddet olaylarında 18 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 748 kişinin de yaralandığı belirtildi.

"Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı"

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, terörle mücadele merkezi toplantısında yaptığı konuşmada ülkedeki son durum ve operasyonlara yönelik bilgi verdi. Tokayev, “Terörle mücadele operasyonu sürüyor. Güvenlik güçleri sıkı çalışıyor. Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı. Bölge yetkilileri durumu kontrol ediyor. Ancak teröristler hala silah kullanıyor, vatandaşların mülkiyetine zarar veriyor. Bu nedenle teröristler tamamen etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadele eylemleri sürdürülmeli” diye konuştu.

Kazakistan devlet televizyonu ise Tokayev’in bugün ulusa sesleneceğini duyurdu.

"Protestolar ilk başta barışçıldı"

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dauren Abayev protestolara yönelik yaptığı açıklamada, "İlk başta protestolar barışçıldı. Ancak daha sonra provokatörlerin şiddet çağrılarında barışçıl protestocuların sesleri kısıldı. Kalabalığı silahlı teröristler yönetti" dedi.

Abayev, şiddet olaylarının bastırılmasına yönelik destek talep edilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yönelik ise, "Görevi barışı koruma. KGAÖ barış gücü, askeri faaliyetlerde yer almıyor. Koruma ve güvenlik işlevlerini yerine getirecek" şeklinde konuştu.

Yerel medyaya göre şiddet olaylarının yaşandığı ülkenin en büyük kenti Almatı’nın farklı bölgelerinden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Meydanın olduğu bölgeye giden araçlar geri çevrilirken, sürücülerin güvenlik görevlilerinin geri çevirme çağrısını reddetmesi durumunda uyarı ateşi açılıyor.

Akaryakıt fiyatlarına limit getirildi

Ülkede zamlara yönelik protestolar nedeniyle sıvılaştırılmış petrol gaz fiyatlarına sınırlamalar getirildi. Aktöbe, Atırau ve Mangistau bölgelerinde litre fiyatı 50 tenge olan akaryakıt, 200 kilometreden fazla uzaklıkla yer alan bölgelerde 55 tengeden satılmaya başladı. Doğu Kazakistan, Cambıl, Batı Kazakistan, Kızılorda ve Türkistan bölgelerinin yanı sıra Şımkent ve Almatı şehrinde 1 litre akaryakıt fiyatı 60 tenge olarak belirlendi. Akaryakıt başkent Nur Sultan’ın yanı sıra Akmola, Almatı bölgesi, Kostanay, Karaganda, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde 70 tengeden satılmaya başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün Güvenlik Konseyi Toplantısı’nda 6 aylık süreyle akaryakıt fiyatlarına devlet düzenlemesi getirilmesi talimatı vermişti.

Kazakistan’da şiddet olaylarına dönüşen protestolar

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılması üzerine halk sokaklara döküldü. Protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırdı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul ederken, protestocular geri adım atmadı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis araçları ateşe verildi. Devlet kurumlarını basan protestoculara güvenlik güçleri biber gazı ve sersemletici bombayla müdahalede bulundu. Can kaybı yaşanan olaylar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade ederek şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım istedi. Örgüt, Kazakistan’daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul ederken, Rusya ve Ermenistan’dan askeri birlikler dün Kazakistan’a sevk edildi. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdi. KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan’a gönderilecek olan barış gücü hakkında yaptığı açıklamada, “Barış gücü birliğinin büyüklüğü farklı olabilir. Şimdi alınan kararlara göre yaklaşık 2 bin 500 kişi var" dedi.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8