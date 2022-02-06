Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi. Pınar Ö.’nün adli işlemleri sırasında Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle ev hapsi kararının verildiğ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi. Pınar Ö.’nün adli işlemleri sırasında Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle ev hapsi kararının verildiği öğrenildi.