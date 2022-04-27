Son Dakika
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı koyduğu tespit edilen İlker Usta 74 yıl 16 ay, Sedat Zavar ise 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.”
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı koyduğu tespit edilen İlker Usta 74 yıl 16 ay, Sedat Zavar ise 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.”
Asayiş 27.04.2022, 16:24
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı koyduğu tespit edilen İlker Usta 74 yıl 16 ay, Sedat Zavar ise 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.”