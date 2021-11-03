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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Asayiş 03.11.2021, 19:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.