Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep’e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı, toplu açılış, çeşitli program ve etkinliklere katılmak üzere Gaziantep’e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Gaziantep Havalimanı’nda bakanlar, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Gaziantep Havalimanı’ndan otobüsle çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış ve mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı’na hareket etti.