Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Kılıçdaroğlu’nun ifade vermesini talep etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Siyasi cinayetler işlenebilir" iddialarına ilişkin olarak ifade vermesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler’ iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu. Başvuru sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılıyla verdiği dilekçede Kılıçdaroğlu’nun ifadesinin alınmasını istedi.

Avukat Hüseyin Aydın tarafından verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun ‘Siyasi cinayetler işlenebilir’ iddialarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kısım beyanlarına dayandığı, Erdoğan’ın 15 Aralık 2018, 26 Mayıs 2021 ve 7 Ekim 2021 tarihli konuşmalarına

değindikten sonra bu konuşmalardaki niyet ve yaklaşımlarına dair beyanının alınmasına müteakip kendisinin de gerekli beyan ve değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak sunacağını ifade ettiği hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında şiddeti çağrıştıracak, siyasi cinayet iddialarına dayanak teşkil edebilecek hiçbir ifade olmadığının ifade edildiği dilekçede şunlar yer aldı:

“Muhalefetin iktidarı eleştirmesi, uyarması ne kadar meşru ise, Cumhurbaşkanımızın muhalefeti eleştirmesi ve uyarması da o kadar meşrudur. Cumhurbaşkanımızın muhalefete ve muhalefet liderlerine yönelik olarak halkın gösterdiği ve şiddet içermeyen demokratik tepkileri tasvip ve takdir etmesi de hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez. Kaldı ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekili sıfatını haiz olması hasebiyle ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi de sayılmaktadır. Dolayısıyla bildiklerini, varsa elindeki belge ve delilleri, herhangi bir şart ileri sürmeksizin yetkili makamlarla paylaşması yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle 15.10.2921 tarihli dilekçesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmek için ileri sürdüğü koşulların hiçbir

hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dilekçede sonuç olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurulması için

lüzumlu usuli işlemlerin iddiaların vahameti de dikkate alınarak ivedilikle yerine getirilmesi vekil olarak talep edilmiştir” denildi.