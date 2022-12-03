Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan pamuk ve ay çiçek müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Şanlıurfa7da katıldığı partisinin genişletilmiş il danışma kurulu toplantısında pamuk ve ayçiçeği ürütecilerine de müjde verdi. Erdoğan, " pamuk ve ayçiçeği üreticilerimize desteği arttırdık" dedi.

Şanlıurfa Toplu açılış konuşmasında çiftçilere elektirik müjdesi veren Erdoğan, katıldığı Ak Parti Şanlıurfa Genişletilmiş Divan Toplantısı’nda ise pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde verdi. Konuşmasının başında 6’lı masadaki CHP ve ortaklarını eliştiren Erdoğan, "CHP ve şürekası gibi toplanıp, dağılarak Ankara’da siyasetçilik oynarken biz il il tüm Türkiye’yi dolaşıyoruz. İşte bugün de embiyalar ve evliyalar diyarı Urfa dayız" dedi.

CHP’ Ldirei Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’de yediği hamburgere atıfta bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3.5 yıllık aradan sonra şanlıurfalı kardeşlerimizle tekrar tekrar kucaklaşmanın tekrar bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Biz şanlıurfa’ya için ve sizleri gerçekten özlemiştik. Şanlıurfa’nın bizi tüm gönlümüze farklı bir yeri var burası hazreti ibrahim’in mübarek ayaklarının değdiği topraklardır burası nice embiyaya, evliyaya ve gönül sultanına vatan olmuş mübarek bir yerdir. Bu şehir tarihi kahramanlık destanları ile ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir yerdir. Şanlıurfa’nın her sayfası bir başka mücadeleyi özgürlük uğruna ödenen bedelleri anlatan, tarihi bilinmeden Türkiye anlaşılamaz. Burası sadece seçim sandığı ufukta beliren bir şehir olan olamaz burası siyasetçilerin sadece işi düştüğü kapısı çalacağı bir yer asla olamaz. Urfa’yı anlamak demek bu şehre değer vermektir bu şehre meftun olmaktır tarihiyle insanıyla tüm güzellikleriyle bu şehri sevmek demektir. urfa’nın sofrasına oturmayan yediğini yemeyen derdiyle dertlenmeyen bu şehri ve insanlarını anlayamaz sam şanlıurfa’nın ciğer ciğerli varken kebabı varken dünyaca meşhur mutfağı varken amerika’ya fetö’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeğe gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. İktidara giden yolun benim dili dualı urfalı kardeşlerimin desteği yerine Londra’daki kalabalık karanlık lobilerin icazetinde arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı temsil idrak edemez türkiye’nin kendi ekonomik programına kafa yormak yerine ithal ekonomik komiserlerine bel barı bağlayanlar bu ülkenin de bu şehrin de geleceğine ışık tutamaz kaset kumpasıyla getirdikleri genel başkanlık korumak için her yolu mubah görenler urfa’ya şanlı unvanını kazandıran mücadele ruhunu kavrayamaz. Allah aşkına ekmeğini yediği suyunu içtiği ülkesini yabancılara şikayet vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi?"

Kılıçdaroğlu’na tepkisini sürdüren Erdoğan, "Evet urfa işte böyle canından aziz bildiğim vatanı için gerektiğinde ölümü öldüren, hürriyet sevdalılarının şehridir. Urfa bölücü teröre karşı sergilediği dik duruş ile canına şan katmış cesur bir şehirdir. Biz her köşesinde bir Veliullah’ın kabri bulunan bu aziz şehri öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Urfa’ya olan aşkımızı da son 20 yıl olduğu gibi yeni eserler ve hizmetler kazandırarak gösteriyoruz. Biz bay kemal’in chp’si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayıp, seçim bitince projeyi unutanlardan, inkar edenlerden değiliz. Biz seçim öncesi meydanlarda bol bol bedava vaat dağıtıp, millet yetki verince sözlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Biz yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz. Söz verdiğimiz işleri de Allah’ın izniyle yerine getirerek kadar durmayız biz bir proje açıkladığımızda peşine düşer o projeyi hayata geçirince yatırıma hizmete dönüşünce kadar peşinden ayrılmayız. Biz temel atan o temeli takip eden sonra da giden o açılış kurdelesini keseriz. İşte bugün abide kavşağında hem urfa farlarla spiral edip hem de toplam yatırım bedeli 12 milyar liraya varan eserlerin açılışını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Ayçiçek ve pamuk üreticilerine müjde verdi

Erdoğan, konuşmasının devamında ise ayş çiçeği ve pamuk üreticilerine müjde verdi. Erdoğan,

"Bugün bir müjde de pamuk ve ayçiçeği üreticilerine verelim pamuk üreticilerimizin mazot ve gübreye desteğini arttırdık. Pamuk desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlarındaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödenmesi desteğini 1 TL 10 kuruştan 1 TL 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece kütlü pamukta toptan destekleme tutarımız kilogramda 2 TL 14 kuruşa, dekar başına da bin 71 liraya ulaşıyor. Yağlı ay çiçeği isei ise mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 TL, fark ödemesinde ise kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekde ki toplam destek dekarda 297 lirayı, kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. Bu yıl 2 milyon 75 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunu kırılmasını bekliyoruz. Sen üret yeterli anlayışıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Açıkladığımız destekleme fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

2023’teki hayata geçecek stratejik projeleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında hayata geçirmeyi planladıkları stratejik projeleri de açıklayarak, milletten yeniden yetkilendirilmesi için destek istedi. CHP ve ortaklarının bu projeleri yürütecek kabiliyette olmadığını vurgulayan Erdoğan, ""Kıymetli yol arkadaşlarım bir ay sonra tarihimizin dönüm noktalarından 2023 senesine giriyoruz Cumhuriyetimizin 100 yılını kutlayacağımız 2023’tete bunun yanı sıra pek çok ilki de yaşayacağız. Yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürdüğümüz kritik projeleri 2023 içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı gelecek yıl milletimizin istifadesine sunuyoruz. Ülkemizin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’u yılın il çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz. Milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyor, insansız savaş uçağımız kızıl elmanın ilk uçuşunu 2023 te gerçekleştiriyoruz. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz SSİBER, Karaoluk Bozdoğan ve gökdoğan un ilk teslimatlarını da gelecek yıl yapıyoruz. Ülkemizi nükleer lige taşıyan Ak kuyu nükleer güç santralinin ilk ünitesini 2023 te faaliyete geçiriyoruz bunların dışında nice yatırım nice proje eser ve hizmeti 2023 senesinde milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl aralık ayından beri yüksek seviyelerde seyreden enflasyonun yakında hızla aşağıya doğru inişine şahitlik ederek, bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların da yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz. Cumhuriyetimizin 100 yılını milletimiz için ifade ettiği için anlama ve öneme yarışır büyük bir başarı hikayesiyle taçlandırmak da kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrın türkiye’yi yüzyılı yapana kadar allah’ın izniyle mücadelemize devam edeceğiz. Şüphesiz bunun için öncelikle 2023 seçimlerini gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse milletvekilliği boyutuyla zafere ulaştırmamız gerekiyor. 2023’ te milletimiz sandığa atacağız oyla sadece kendini yönetecek kadroları değil aynı zamanda çoğu bitme aşamasına gelen tüm bu projelerin de kaderini belirleyecektir CHP ve şürekasının savunma sanayi başta olmak üzere yürütülen bu stratejik projeleri sürdürme iradesi de, kabiliyeti de yoktur. Bırakın devam ettirmeyi nükleer santralden İHA ve Sİhalara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını şimdiye kadar defalarca göstermişlerdir.Geçenlerde, Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığımızdan bir heyet, Akkuyu Nükleer Enerji santralini gezmeye gittiler ve giderken de yanlarında muhalefetten de birilerini aldılar. Ve nükleer enerji santralini görünce bunlar bayağı orada takdirde tebrikte bulundular. Fakat ankara’ya döndüler döndüklerinde bu defa Akkuyu Nükleer enerji santralinin aleyhinde konuşmaya başladılar. bu muhalefet böyle bir muhalefet. bunlardan bir şey olmaz. Onun için biz ne yaptığımıza ve ne yapacağımıza bacağız bütün bunları söylediklerine kulak tıkayıp yolumuza ne yapacağız devam edeceğiz aynı durum ülkemizin fetö ve PKK terör örgütleriyle bunların yurtdışındaki uzantılarıyla yürüttüğü terörle mücadele operasyonları için de geçerlidir kendisine istisna ile söylediğim bay Kemal ifadesini bile sahiplenecek kadar icraat yoksunu bu zatın ne de masadaki ortaklarını ne terörle mücadele gibi bir öncelikleri ne sınırlarım de güvenli hale getirmeleri gereken bir dertleri ne de milletle milletin çıkarlarını savunacak kadar bir dertleri yoktur" diye konuştu.

"Muhalefet 4 başlık üzerinde duracak"

Erdoğan, seçim sürecinde muhalefetin 4 başlık üzerinden kendilerini yıpratmaya çalışacağını kaydederek, "Değerli kardeşlerim bunlar şimdi seçim geliyor 4 tane başlık üzerinde duracaklar Devamlı söyledikleri, bu süreç içerisinde özellikle diplomasi, üzerinde çok başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi terörle mücadele nedir bir de üzerinde duracaklarını bunların mülteci meselesi şu anda ülkemizdeki mülteci sorunuyla ilgili bunlar ileri gereği yalan yanlış her şeyi söyleyecekler akşam başka sabah başka bunlarda yalan en rahat kullanılan en rahat kullan konuşulan şeydir bay Kemal bunu yaptığı gibi yanındaki şürekası da aynı şeyi yapıyor ama biz doğru olanı söyleyeceğiz bunların böyle bir dertleri olsa YPG li teröristleri topraklarını savunan insanlar olarak tarif etmezlerdi. Böyle bir niyetleri olsa terör örgütüyle arasına mesafe koyamayanlarla gizli kapaklı bakanlık pazarlığı yapmazlardı. böyle bir hassasiyetini olsa kontrollü darbe diyerek 15 Temmuz kıyamını kötülemez, fetö’cü hainin söylemleriyle kendi devletlerine iftira atmazlardı. Millete hizmet gibi bir amaçları olsa ülke ülke gezip Türkiye’yi yabancılara şikayet etmezlerdi. Milli irade gibi prensiplere olsa küresel vesayet odaklarına bel bağlamaz, büyükelçilerden icazet dilenmez lazım bay Kemal ve şürekası, ülkenin bekası ne ilgilendiren bu meselelerdeki tavırlarıyla milli ve yerli bir muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını Türkiye’nin hak ve hukukunu gözeten etmeyeceklerini ortaya koymuşlardır bunların siyasetteki tek kutsalı işgal ettikleri konumlarıdır yoksa Türkiye kaybetmiş millet sıkıntıya düşmüş demokrasi yara almış ekonomi zarar görmüş ülke düşmanlarının mutlu olmuş terör örgütleri palazlanmış. Hasılı 85 milyon için önemli olan hiçbir şey bu zat ve ortakları için umurunda değildir Aziz kardeşlerim Türkiye’nin bu yıkım ekibinin israfına kalmaması ve başladığı projeyi bitirmesi bizlerin göstereceği çabaya bağlıdır. Biz işi sıkı tutarsak Aallah’ın izniyle altılı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz ama bizim bıraktığımız zerreyi misal bıraktığımız boşlukta yalan ve iftira ile anında doldurulacaktır. Aranızda birlik beraberliğe fitneyi ve fesadı lütfen karıştırmayın. aranıza fit ve fitne fesadı lütfen sokmayın birbirinizi Allah için sevin birbirinize gönülden bağlanın ve şu kalan 6-7 ayı bu başarıyla götürün ülkemizde bu şekilde ulaşamadığımız gönlüne dokunmadığın kız tek bir kişi dahi varsa bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda ise tüm partililere seslenerek, 2023 seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşmaları için talimat verdi.

(SD-