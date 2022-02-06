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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kıs
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
Asayiş 06.02.2022, 00:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın hafif belirtiler üzerine yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlara dair soruşturma başlattı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastalığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara dair resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.