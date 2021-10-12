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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin Güney ve Doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin Güney ve Doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır”
Asayiş 12.10.2021, 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin Güney ve Doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır”