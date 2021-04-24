Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları için Bakan Akar’dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak kuzeyinde icra edilen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım” operasyonlarını TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak kuzeyinde düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım” operasyonlarını TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezine video telekonferansla bağlanarak bilgi aldı. TSK Komuta Kademesi ve birlik komutanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz, bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor” dedi.

"Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, Kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekâtları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir.”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün akşam Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlattığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekât, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Ne Türkiye’nin ne Irak’ın ne de Suriye’nin geleceğinde teröre asla yer yoktur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye’nin ne Irak’ın ne de Suriye’nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve millî savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesidir. Sözlerime son verirken bu operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."