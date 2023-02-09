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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti

Asayiş 09.02.2023, 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti

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