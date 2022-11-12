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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9’unun sondajı bitti."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9’unun sondajı bitti."
Asayiş 12.11.2022, 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9’unun sondajı bitti."