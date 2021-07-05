Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Türkiye'ye getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan,” Tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine devletimizin tüm imkânlarını kullanarak adeta göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapıların tepesine sınırlarımız içinde olduğu gibi faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda da biniyoruz" dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Erdoğan, genişleyen istihbarat imkanları ile terör eylemleri engellenirken bu yapıları besleyen ana omurgaların yönetim kademelerinin mali ve lojistik damarlarının da felç edildiğini söyledi. Erdoğan, "Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Operasyonu ile Kuzey Irak bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatları terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizin ürünlerdir. Yurt içinde polisimizle jandarmamızla, askerlerimizle, güvenlik korucularımızla, istihbaratımızla terör örgütlerini her gün biraz daha geriletiyoruz" diye konuştu.