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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 14 bin 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 794 kişinin yaralandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 14 bin 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 794 kişinin yaralandığını açıkladı.
Asayiş 09.02.2023, 13:25 09.02.2023, 13:38
Erdoğan, ''10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı, 63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor. Nakdi yardımlarla sıkıntıları biraz olsun hafifletelim istiyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız' diyen Erdoğan, ''Yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edilecek'' dedi.