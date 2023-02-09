Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 14 bin 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 794 kişinin yaralandığını açıkladı.

Erdoğan, ''10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı, 63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor. Nakdi yardımlarla sıkıntıları biraz olsun hafifletelim istiyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız' diyen Erdoğan, ''Yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edilecek'' dedi.