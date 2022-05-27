Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na 1 Milyon TL’lik tazminat davası açtı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup toplantısındaki konuşmasında ve Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak bazı paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları harekete geçti ve CHP liderine her iki konuşmasından dolayı 500’er bin olmak üzere 1 milyon TL’lik manevi tazminat açtı. Kılıçdaroğlu’na karşı açılan davada, Erdoğan’a yönelik tüm açıklamaların tamamen gerçek dışı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde olduğu vurgulandı.

CHP liderinin iddialarında yer alan ifadelerin kurgulanmış ve kara mizaha uygun sayılabilecek bir kaçma senaryosu olduğunun belirtildiği açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD dahil olmak üzere yurt dışına aktardığı herhangi bir varlığı bulunmamaktadır. Ayrıca vakıf malları hem ABD hukuku açısından hem de Türk hukuku açısından ancak Vakfın amaçları için kullanılabilmektedir. Kişisel amaçlar için kullanılamayan bu malları ‘kaçış senaryosunun’ parçası olarak göstermek aklı selim bir muhakemenin ürünü olarak da değerlendirilemez. Kaldı ki adı geçen Vakıflar tarafından yapılan basın açıklamalarından anlaşılacağı üzere, ABD’de bulunan vakfa gönderilen tutarlar, yine vakfın amaçları doğrultusunda yurt inşaatı için ve diğer hayır faaliyetleri için gönderilmiştir” denildi.