Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret söylemlerinde bulunan kadın gözaltına alındı

Ülke genelinde seçim heyecanı yaşanırken, vatandaşlar kime oy vereceğinin kritiğini yapmaya başladı. Sık sık yapılan anketler ile halkın nabzı ölçüldü. Sokak röportajları ise tartışmalı anların yaşanmasına neden oldu.

"Kanal Dünya" isimli YouTube kanalının mikrofon uzattığı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi kadının söyledikleri ise gündeme damga vurdu.

Hakaretleri bitmek bilmedi!

Hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olan kadın, şunları söyledi:

Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin. Ona oy verenler de 15 Temmuz’da ölen askerlerin kanında boğulsun. Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin. Sinirlerim çok bozuk.

Allah onun suratından zaten nurunu almış, aynı zebani gibi şeytan gibi surat vermiş. Bu kadar diyorum. O kadar doluyum ki, hangi birine konuşacak kelime bulamıyorum. O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin.

Gözaltına alındı

Bu sözlerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret dolu sözler sarf eden kadın, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.