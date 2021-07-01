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Çukurca’da korkutan yangın

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Asayiş 01.07.2021, 11:01
Çukurca’da korkutan yangın

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Narlı köyü yakınlarında bulunan ağaçlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Çukurca Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rüzgarın etkisiyle alevlerin etrafa yayılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ile de yangına müdahale edildi. Yangın, yerleşim alanındaki evlere sıçramadan ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.
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