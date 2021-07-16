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Çubuk’ta tanker devrildi: 3 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde hayvansal atık yüklü tankerin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Asayiş 16.07.2021, 16:16
Çubuk’ta tanker devrildi: 3 yaralı
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde hayvansal atık yüklü tankerin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgi göre, Çubuk’a bağlı Yiğitli Mahallesi’nde hayvansal atık taşıyan Kadir Yılmaz, idaresindeki 06 CCZ 96 plakalı tanker, Çubuk Kazan devlet kara yolu Yiğitli mevkiinde devrildi.

Kontrolden çıkan tanker önce elektrik direğine ve ardından da iki katlı evin taş bahçe duvarına çarparak durabildi. Tanker kaza mahallindeki iki katlı eve girseydi çok sayıda ölü yada yaralı olabilirdi.Yaşanabilecek felaket kıl payı atlatıldı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan çocukları 5 yaşındaki Yağız Efe ve 11 yaşındaki Batın Eren Yaymaz yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin yardımıyla kamyonun içerisinde çıkarılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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