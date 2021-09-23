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Çubuk’ta bir iş yerinde yangın

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 07:15
Çubuk’ta bir iş yerinde yangın

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın dün akşam saatlerinde Ankara’nın Çubuk ilçesi Ahi Evran Sanayii sitesinde meydana geldi. Bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri uzun süren çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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