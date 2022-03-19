CTE’den ‘Karantinadaki tutukluya doktor değil gardiyan baktı’ haberlerine yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan ‘Karantinadaki tutukluya doktor değil gardiyan baktı’ şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında ’Karantinadaki tutukluya doktor değil gardiyan baktı’ şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde; haberlerde adı geçen Cengiz Akkaya adlı hükümlü ile aynı odada barınan bir başka hükümlünün 18 Şubat 2022 tarihinde PCR test sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle hükümlü Cengiz Akkaya’nın da temaslı olarak karantinaya alındığı ve kendisine PCR testi yapıldığı, 19 Şubat 2022 tarihinde PCR test sonucunun negatif çıktığı, temaslı karantinası sonrasında 25 Şubat 2022 tarihinde Cengiz Akkaya’ya yapılan PCR test sonucunun ise pozitif çıktığı, kurum doktoru tarafından adı geçen hükümlüye ilaç reçete edildiği, ilaçların 25 Şubat 2022 tarihinde hükümlüye teslim edildiği, ayrıca hükümlü Cengiz Akkaya’nın 3 doz Biontech aşısının olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, "Bununla birlikte adı geçen hükümlünün, PCR testinin pozitif çıkması sonrasında karantinasının devamı için tek kişilik odaya alındığı, bu süreçte hükümlünün herhangi bir semptom göstermediği ve sürecin takibinin ise ceza infaz kurumunda görevli sağlık memuru tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlığa erişim hakları karşısında son derece saygılı ve titiz davranılmakta olup, söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır” ifadelerine yer verildi.