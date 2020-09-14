Covidli hasta, karantinayı ihlal etti, meydanda polis tarafından yakalandı
ELAZIĞ’DA KORANA VİRÜS (COVİD-19) TESTİ POZİTİF OLAN VE KARANTİNADAN KAÇAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. ŞAHIS, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDA YURDA YERLEŞTİRİLDİ.
Elazığ’da Korana virüs (Covid-19) testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip evden çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından meydanda yakalandı. Eldivenleri olmadığı halde rahat tavırlarıyla direğe dokunan şahıs, polis gözetiminde ambulansa alınarak yurda götürülürken, hakkında da 3 bin 150 TL’lik cezai işlem uygulandı.
Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Hürriyet Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testi pozitif çıkan H.S., evinde 14 gün karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği şahıs evinde bulamayınca durum polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada şahsı meydanda buldu, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada eldivenleri olmayan şahsın rahat tavırları ile direğe dokunup beklemesi ise dikkat çekti. Kısa sürede ola yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı.Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu’na götürüldü.
Öte yandan şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL’lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.
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