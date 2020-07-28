Covid testine götürülen kadın mahkumu kocası kaçırdı
ADANA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN CEZAEVİNDE YATAN BİR KADIN MAHKUM, COVİD TESTİ İÇİN GETİRİLDİĞİ HASTANEDE LÜKS MİNİBÜSLE KOCASI TARAFINDAN KAÇIRILDI.
Adana’da uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yatan bir kadın mahkum, Covid testi için getirildiği hastanede lüks minibüsle kocası tarafından kaçırıldı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Karataş Cezaevi’nde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca Covid testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi. Testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada Songül B. araçtan atladı. Jandarma aracını takip eden ve içinde lüks minibüsten inen Songül B.’nin kocası Onur B. (30) eşini minibüse alıp kaçırdı. Jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Ekipler harekete geçerek minibüsün peşine düştü. Yeşil Bulvarda sıkıştırılan karı koca kaçmayı başardı. Bulvarlarda önlem alan polis, minibüsü Kışla Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu.
Çevredeki vatandaşlar minibüsten biri kadın 3 kişinin kaçtığını söyledi. Polis şahısların kaçış güzergahında arama başlattı. Ayrıca toplu taşıma araçları ve taksiler durdurularak kontrol edildi. Ancak zanlılar bulunamadı. Olay yerine zırhlı ekipler de sevk edildi.
Kadın mahkum ile kocasının kaçma olayını tasarladığı tahmin ediliyor.
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