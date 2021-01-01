Covid-19’lu babasının arabasını izinsiz aldı, ortalığı birbirine kattı

Çanakkale’de yeni yıla saatler kala, babasından izinsiz arabasını alan alkollü genç, benzini biten arabayı köprünün ortasında bırakıp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan gencin babasının HES sorgusunda Covid-19 testinin pozitif çıktığı anlaşıldı.

Çanakkale’de, Covid-19 testi pozitif çıkan babasının arabasını izinsiz alarak, alkollü bir şekilde şehirde turlayan 16 yaşındaki E.K., otomobilin benzini bitince aracı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Köprüsü üzerinde terk etti. Aracın dörtlülerini yanık bir şekilde uzun süredir köprüde beklediği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

Mobese kameralarından aracı bırakıp kaçanın E.K. olduğunu tespit eden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kısa sürede Cuma Pazarı yakınlarında yakalanan genç olay yerine getirildi. Daha sonra 17 EK 823 plakalı aracın sahibi E.K’nın babası 56 yaşındaki Efkan K. da olay yerine çağırıldı.

HES sorgulamasında korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı öğrenilen baba Efkan K. bir süre polis ekiplerini uğraştırdı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak işlem yapan ekipler, karantinada olması gereken baba Efkan K.’yi evine gönderdi.

16 yaşındaki otomobil sürücüsü E.K. ise yapılan alkol testinde 1.21 promil alkollü çıktı. Genç ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. E.K.’nin ehliyetsiz araç kullanma, kullandırma, alkollü araç kullandırma, sokağa çıkma yasağı ihlalinden ise yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan, otomobilde yapılan aramada Beratta marka 9mm ve Atak Arms marka 9mm iki adet ruhsatsız silah ele geçirildi.