Covid-19’dan ölüme ilk ihmal davası: “Babam entübeyken istifa etmiş gibi gösterilmiş”

Tefaş A.Ş.'de 54 yıldır çalışan finans müdürü Turgut Yavuzyılmaz iddiaya göre fabrikada önlem alınmadığı için yakalandığı Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle 1 Ekim'de hastanede hayatını kaybetti.

Yavuzyılmaz'ın tek çocuğu olan Elçin Yakupoğlu babasını toprağa verdikten sonra cep telefonunu açtığında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan(SGK) gelen mesajda babasının istifasına yönelik işlemlerin başlatıldığını gördü.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE SAHTE İMZAYLA İSTİFA

Babasının yoğun bakımda entübe halde iken istifa ettiğine dair gelen mesaj üzerine şoke olan Elçin Yakupoğlu, ulaştığı fabrika yetkililerinin kendisine ‘Sehven bir hata' yapıldığını söylemesiyle bir kez daha yıkıldı.

Babasının 54 yılını verdiği şirketin ölüm döşeğinde iken imzasını taklit ederek istifa dilekçesinin SGK'ya verildiğini ileri süren Elçin Yakupoğlu, avukatı Hazal Seda Özdemir aracılığıyla ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek' ve ‘Özel belgede sahtecilik' suçlarından şikayetçi oldu.

5 GÜNDE 39 VAKAYA YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet savcılığına yapılan suç duyurusunda şirket temsilcileri Ayhan, Aytuğ, Celal ve Lütfü K., hakkında şu iddialarda bulunuldu:

Söz konusu şirkette 13 yaşından itibaren çalışan Turgut Yavuzyılmaz, Covid-19 salgınının hızla artış göstermeye devam ettiği Eylül ayında, şirketin Topkapı'daki fabrikasında bir çalışanın pozitif çıkması üzerine şirket sahiplerini; filyasyon ekiplerini çağırılması ve tarama yapılması konusunda uyardı. İddiaya göre şirket yetkilileri, üretime ara vermedi ve çalışanlara test de yaptırmadı. Fabrikada vaka sayısı beş günde 39’a çıktı.

Foto: SÖZCÜ / Kuzenlerine ait fabrikada 54 yıldır çalışan Turgut Yavuzyılmaz coronadan hayatını kaybetti.

2 HAFTA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Marmara Üniversitesi İktisadi İlimler Akademisi mezunu olan Yavuzyılmaz'ın da testinin pozitif çıkması üzerine ailesi tarafından 14 Eylül'de hastaneye kaldırıldı. İki hafta entübe halde yoğun bakımda tedavi gören Yavuzyılmaz, 1 Ekim'de 67 yaşındayken hayatını kaybetti.

Foto: SÖZCÜ / SGK’dan Yavuzyılmaz'a gelen mesaj

SGK'DAN GELEN MESAJLA ŞOKE OLDU

Babasını toprağa veren Elçin Yakupoğlu, uzun süre kapalı olan babasına ait cep telefonunu açtığında, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen mesajla şoke oldu. Babasının entübe halde ölüm kalım savaşı verdiği sırada, SGK'dan istifa koduyla çıkışının yapıldığını öğrendi. Yavuzyılmaz, SGK mesajından bir gün sonra hayatını kaybetti.

İSTİFA TARİHİNDE ENTÜBE HALDEYDİ

Şikayet dilekçesinde şirket ve yetkililerinin entübe halde yaşam mücadelesi veren 54 yıllık çalışanları için adeta “nasılsa ölecek” düşüncesiyle, sırf işçilik alacaklarını ödememek için böylesi bir yol seçtiği ileri sürüldü. Yavuzyılmaz'ın imzasının taklit etmek suretiyle istifa belgesi düzenleyerek ‘Özel belgede sahtecilik suçu’nun işlendiği belirtildi.

Foto: SÖZCÜ / Yavuzyılmaz öldükten sonra telefonunu açan kızı Elçin Yakupoğlu SGK’dan gelen istifa mesajı ile hayatının şokunu yaşadı.

ÖNLEM ALMADILAR

Küresel salgının giderek arttığı dönemde şirket yetkililerinin hiçbir önlem almadan, uyarıları göz ardı ettiğinin belirtildiği dilekçede, “Çalışanlarının test sonuçları pozitif çıkmasına rağmen, karantina ve filyasyon uygulamalarına kulak asmadan üretime devam eden ve çalışanlarının hayatını yok sayan şirket ve yetkililerinin ihmalleriyle, Turgut Yavuzyılmaz'ın ölümüne sebebiyet verdikleri ortadadır” denilerek şirket yetkililerinin ‘Ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılanmaları istendi.

BABAM UYARDI

Yavuzyılmaz'ın tek çocuğu Elçin Yakupoğlu fabrika sahiplerinin akrabaları olduğunu belirterek, “Babam hayatını dayısı ve kuzenlerinin sahibi olduğu bu şirkete adadı. Otomobil firmalarına yedek parça üreten fabrikada 7 Eylül'de bir işçide Covid-19 çıkıyor. Babam kuzenlerini uyararak işçilere test yapılmasını istiyor. 5 günde vaka sayısı 35'e çıkınca biz de babama test yaptırdık” dedi.

FABRİKA ÇALIŞMASINA DEVAM ETTİ

Babasının testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede 14 gün tedavi gördüğünü söyleyen Elçin Yakupoğlu, “Babam bana ‘Kızım meçhule gidiyorum. Bunları tarama yapılması konusunda çok uyardım. Boşver cevabını aldım' dedi. Fabrikanın sahibi Ayhan K.’nın da işler durmasın diye o dönemde bandın başına geçerek fabrikanın çalışmasına devam ettiğini aktardığını söyledi” dedi.

‘SEHVEN' DEDİLER

Defin işlemlerinden sonra eve geldiğinde babasının kapalı olan telefonunu açtığını belirten Yakupoğlu, “SGK'dan gelen mesaj ile şoke olduk. Telefon açarak bu durumu sorduğumda ‘sehven hata olmuştur' dediler. Babamın özlük haklarını vermemek için imzasını taklit ederek sahte istifa belgesi hazırlamışlar. Hatta bu belgenin babam öldükten sonra geriye dönük olarak hazırlandığını düşünüyorum” diye konuştu.

“CEZA, İŞÇİ ALACAKLARI VE TAZMİNAT DAVASI EMSAL OLACAK”

İhmaller sebebiyle taksirle ölüme sebebiyet verme ve özel belgede sahtecilik suçlarından suç duyurusunda bulunmalarının ardından iki dava daha açacaklarını belirten avukat Hazal Seda Özdemir, “Müteveffanın onlarca yıllık işçilik alacakları için iş mahkemesinde ve müvekkilimizin maddi-manevi tazminat hakları için hukuk mahkemesinde hak arayışımıza başladık” dedi. Türkiye'de bu durumun tek bir fabrika, işyeriyle sınırlı olmadığını belirten avukat Özdemir, “Binlerce çalışan üretimlerin devam etmesi için virüs tehdidiyle burun buruna çalışmak zorunda bırakılıyor. Bu açıdan başlattığımız hukuki sürecin tüm çalışanlar için emsal oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.

(Hayati ARIGAN - sozcu.com.tr)