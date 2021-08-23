Covid-19 temaslısı sürücü, hem insan sağlığını hem de trafiği riske attı

Kırıkkale’de tehlikeli araç kullanan korona virüs temaslısı bir sürücü, hem insan sağlığını hem de trafiği riske attı.

Kırıkkale’de otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeliye düşüren Gökhan K., ihbar üzerine Bölge Trafik Kontrol Noktasında polis ekiplerince durduruldu. Polis, sürücünün kimlik ve araç evraklarını kontrol etti. Ankara’dan Erzurum’a giden sürücü Gökhan K.’nın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda eşinden dolayı Covid-19 temaslısı olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Polis kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan Gökhan K.’ya 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Polis ise şahsa trafiği tehlikeye atmak ve otomobiline ön plakayı takmadığı gerekçesiyle para cezası yazdı.