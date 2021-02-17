Covid-19 izniyle çıktığı cezaevine otomobil hırsızlığından geri döndü

Çanakkale’de, cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan hükümlü, otomobil çalarken yakalanınca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah erken saatlerde Çanakkale Barbaros Mahallesi Köknar Sokak üzerinde meydana geldi. 6 farklı olayda kaydı bulunan ve cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan M.K. (56) isimli hırsızlık zanlısı park halinde bulunan 17 TC 932 plakalı otomobilin yanına gitti. Etrafını kolaçan ettikten sonra kapıyı zorlayan M.K. 60 saniyede kapıyı açmayı başardı. Daha sonra 1 dakika 15 saniyede düz kontak yaparak olay yerinden uzaklaşan M.K. önceden belirlediği bir binanın bodrumuna gitti. Burada arabanın plakalarını değiştiren zanlı, daha sonra bulunduğu bodrumdan çıkarak gözden kayboldu.

Otomobilinin çalındığı fark eden vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro dedektifleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede hırsızlık zanlısı M.K.’yı yakaladı.

6 farklı suç kaydı çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.