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Çorum’daki yangının çıkış nedeni araştırılıyor

ÇORUM’UN KARGI İLÇESİ İLE SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇE SINIRINDA ÇIKAN ORMAN YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASININ ARDINDAN İNCELEME BAŞLATILARAK DRONE İLE HAVADAN KEŞİF YAPILACAK.

Asayiş 11.09.2020, 09:53
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Çorum’daki yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Çorum’un Kargı ilçesi ile Sinop’un Saraydüzü ilçe sınırında çıkan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından inceleme başlatılarak drone ile havadan keşif yapılacak.

Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte keşif yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ağaçhanlı, yangına ilk müdahale eden orman işçileri ile vatandaşların ifadelerine başvurdu. Görgü tanıklarının yangının ilk olarak Karatepe mevkisinde çıktığını gördüklerini beyan etmeleri üzerine çalışmalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Yangının çıkış sebebi iklimsel etkenler ve sabotaj dahil tüm ihtimaller üzerine araştırılıyor.

Drone ile havadan ölçüm yapılacak

Şuana kadar 400 hektarlık alanda etkili olduğu ancak yaklaşık 200 hektarlık bir alanın zarar görmüş olabileceğini değerlendiren yetkililer, kesin hesaplamanın drone ile havadan ölçüm yapıldıktan sonra belirlenebileceğini bildirdi. Yangının bugüne kadarki en büyük orman yangını olduğunu da belirten orman yetkilileri, bölgede en son 1998 yılında 73 hektarın yandığı bir yangın meydana geldiği ifade edildi.

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